Bilder im Netz aufgetaucht : Ist das der Lebensbeweis von Prinzessin Latifa?

Zum ersten Mal seit Monaten sind Bilder der Prinzessin von Dubai im Internet aufgetaucht. Seitdem diese versucht hatte, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zu flüchten, wird sie von ihrem Vater festgehalten.

Im Internet sind erstmals seit Monaten angebliche Fotos von der mutmasslich in Dubai von ihrer Familie festgehaltenen Prinzessin Latifa aufgetaucht. Auf einem nicht verifizierten Instagram-Account wurden am Samstag und vor wenigen Tagen Fotos gepostet, die angeblich die Prinzessin mit anderen Frauen in Dubai in einem Restaurant und in einer Mall zeigen sollen. Die Nachrichtenagentur AFP konnte die Authentizität der Fotos und den Zeitpunkt der Aufnahmen nicht verifizieren. Auch die Frauen neben der Prinzessin auf den Fotos konnten nicht identifiziert werden.