Cyber-Kriminalität – Ist das der schlechteste Phishing-Versuch aller Zeiten?

In der Kalenderwoche 41/2021 sind die Meldungen extrem in die Höhe geschnellt.

Auch einem News-Scout von 20 Minuten ist nun ein eben solches Schreiben in den Posteingang geflattert. In der Mail, die vorgibt von der Swisscom zu sein, steht: «Am heutigen Tage wrden wir sie gerne darber informieren, dass Ihre letzte Rechnung fr den Monat October doppelt bezahlt wurde. Um ein Rckerstattung zu beantragen, fllen sie bitte das verlinkte Formular aus.» Weiter schreiben die Betrüger, dass eine Rückerstattung nur bis zum 5. November beantragt werden könne. Am Schluss der Mail steht: «Vielen Dank fr Ihre Mitarbeit in dieser Angelegenheit. Swisscom (Schweiz) AG.»