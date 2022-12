KI-Avatar: Lensa-App hat uns den Schweizer Superpromi erstellt

Tatsächlich ist es auch möglich, Bilder von verschiedenen Charakteren in die Lensa-App zu laden und mit der Technologie eine neue Person zu erschaffen.

Im Normalfall lädt man zehn bis 20 Selfies von sich oder einer bestimmten Person in die Lensa-App hoch, um dann ein völlig verändertes Bild von sich selber oder eben dieser Person zu erhalten. Doch was geschieht, wenn die künstliche Intelligenz mit zehn verschiedenen Gesichtern arbeitet und so verschiedene Persönlichkeiten zu einer zusammenwürfelt?