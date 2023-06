Hurghada: Hai tötet Mann in Ägypten

Ein 23-jähriger Russe wurde am Donnerstag Opfer eines tödlichen Haiangriffs . Der russische Nachrichtensender Baza identifizierte den Mann als Vladimir Popov. Sein Vater beobachtete den tödlichen Angriff vom Strand aus. Der Vorfall ereignete sich im Touristen-Hotspot Hurghada am Roten Meer.

Nun sind Videoaufnahmen aus Ägypten aufgetaucht. Zu hören: lautes Stimmengewirr und ein Durcheinander auf einem Boot. Männer ziehen ein Netz aus dem Wasser und in ihr Boot, sie haben damit sichtlich zu kämpfen. Darin ein Tigerhai, der versucht sich zu befreien und sich gegen das Festhalten im Boot sträubt. Dabei soll es sich um den Hai handeln, der den 23-jährigen Vladimir Popov am Donnerstag getötet hat.

Internationalen Berichten zufolge haben die ägyptischen Behörden bestätigt, den Hai gefangen zu haben. Ermittler sollen nun herausfinden, wieso das Tier so nahe am Strand den 23-Jährigen attackiert hat. Normalerweise gelte nämlich dieser Strand als sehr ruhig und ist nicht bekannt für Haisichtungen. Alleine der rege Schiffs- und Jachtbetrieb hätte den Tigerhai davor abschrecken müssen, so nahe an Menschen zu kommen.