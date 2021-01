Hilft Heilpflanze gegen das Virus?

Auch eine alte Heilpflanze, die bei Hautproblemen oder Entzündungen im Mund helfen soll, zeigt Wirkung gegen das Coronavirus – zumindest im Labor. Das berichten Forschende vom Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI) in Leipzig über Cistus. Im Auftrag des Naturprodukteherstellers Dr. Pandalis ein Zistrosenextrakt untersucht. Dabei wurden, wie das IZI mitteilt, Zellkulturen mit Sars-CoV-2 infiziert und dessen Vermehrung beobachtet. Ergebnis: Die Zellkulturen, denen das zu untersuchende Extrakt beigemischt wurde, zeigten im Vergleich eine geringere Virusvermehrung. Was diese Beobachtung für den Kampf gegen Sars-CoV-2 bedeutet, ist derzeit noch unklar: «Es ist ausdrücklich zu betonen, dass diese Ergebnisse keinerlei Aussage über eine medizinische oder prophylaktische Wirksamkeit bei der Anwendung am Menschen zulassen», so das IZI. Dazu wären weitere wissenschaftliche Untersuchungen und klinische Studien notwendig.