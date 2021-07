Duck Nails – die hässlichsten Fingernägel aller Zeiten

Nägel mit 2000er-Flair: Duck Nails sind der neueste Hype auf Instagram. Instagram/ourienailedit

Duck Nails auf dem Vormarsch : Ist das die hässlichste Nagelform aller Zeiten?

Als der Ugly Sneaker in unser Leben trat, waren die einen hin und weg, die anderen nah am Würgereiz. Jetzt bekommt der Schuh Verwandte in Nagelform: Duck Nails.