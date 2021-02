«Gespräche über Sextoys sind bei Männern noch immer verpönt»

Herr Lenke, was macht den Orctan so einzigartig?

Der Orctan ist eines der ersten Toys weltweit, welches nahezu lautlos ist, obwohl es mechanisch angetrieben wird. Das ist toll, weil man sich so viel besser auf sich selbst konzentrieren kann. Zudem haben wir bewusst ein Design gewählt, mit dem wir uns vom Markt abheben. Unser Toy erinnert eher an ein Hypercar als an ein Sexspielzeug. Es ist ein Lifestyle-Produkt.