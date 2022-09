Energiekrise: Ist das erst der Anfang? – WC-Papierhersteller Hakle ist insolvent 

Die steigenden Kosten und die Energiekrise machen auch weiteren Unternehmen zu schaffen. Auch in der Schweiz prognostiziert eine Studie einen Anstieg an Unternehmensinsolvenzen.

Mit Hakle meldet einer der grössten Toilettenpapierhersteller Insolvenz an.

Während der Pandemie war Toilettenpapier noch hoch im Kurs – jetzt meldet mit Hakle einer der grössten Hersteller Insolvenz an. Verantwortlich dafür sei insbesondere die «als historisch zu bezeichnende Energiekrise».

Das deutsche Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf klagt, die «massiv gestiegenen Kosten für Material- und Energiebeschaffung sowie der Transporte» hätten bislang nicht in hinreichendem Umfang an die Kunden im Lebensmitteleinzelhandel und im Drogeriesektor weitergegeben werden können, wie der «Spiegel» berichtet.