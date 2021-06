Unglück Stresa : Ist das Gondel-Seil wegen des Einsatzes der Gabeln gerissen?

Das Seilbahnunglück in Stresa wirft viele Fragen auf. Was hatte es mit dem Einsatz der Gabeln auf sich? Führten diese dazu, dass das Seil schlussendlich riss?

Piero Cruciatti/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Nach wie vor ist unklar, was den Absturz der Seilbahn verursachte.

Beim Unglück am 23. Mai in Stresa (I) starben 14 Personen.

Was den Unfall auslöste, ist noch unklar.

Beim Seilbahnunglück am Monte Mottarone in Norditalien sind 14 Menschen gestorben.

Die Staatsanwaltschaft von Verbania setzt die Ermittlungen zum Seilbahnunglück von Mottarone fort, bei der am 23. Mai in Stresa 14 Menschen ums Leben kamen.

Eine der von den Ermittlern untersuchten Hypothesen ist, dass durch den übermässigen Einsatz der «Gabeln», die zur Deaktivierung der Notbremsen dienen, eine übermässige Spannung auf das Zugseil entstanden ist, was zum Riss des Seils geführt haben könnte, wie «Tio» schreibt.

Um dieser These nachzugehen, müssen die Behörden das Innere der abgestürzten Kabine inspizieren. Diese befinde sich nach wie vor am Unfallort. Am Montag soll eine weitere Inspektion stattfinden.