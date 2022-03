Basel – Risse machen teure Sicherheitsgummis zu Sturzfallen

Die Gummis machen Schienen bis zu 80 Prozent teurer, die Stadt erwartet Mehrkosten in zweistelliger Millionenhöhe.

Auf einer Teststrecke gibt es bereits nach vier Monaten Schäden an den Einlagen, obwohl diese ein Jahr halten sollen.

In Basel sollen Tramschienen mit Gummiprofilen aufgerüstet werden, damit das Velofahren sicherer wird.

Gummieinlagen in Tramgleisen sollen in Basel das Velofahren sicherer machen. Im November wurde im Gundeldingerquartier eine Versuchsstrecke eingerichtet. Ein in die Schienen eingebautes Gummiband soll den Velofahrenden ermöglichen, die Geleise gefahrlos zu befahren. Die Gummis sollten gemäss Hersteller ein gutes Jahr halten. Nach nur vier Monaten zeigen sich aber bereits erste Schwächen, wie Onlinereports berichtet.