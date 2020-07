vor 46min

Steigende Fallzahlen

Ist das jetzt die zweite Welle?

In der Schweiz steigen die Corona-Fallzahlen wieder, und bereits rund 40 Länder verzeichnen neue Tageshöchststände bei den Neuansteckungen, Tendenz steigend. Doch es gibt keine zweite Welle – zumindest global gesehen.

1 / 7 Eine Frau wird in Barcelona auf das Cornavirus getestet. Landesweit sind die Zahlen in Spanien zwar seit Mitte Mai stark gesunken. Aber nach dem Ende des Corona-Notstandes mit strikten Ausgangsbeschränkungen gibt es wieder lokale Ausbrüche. Foto: Keystone-sda.ch Desinfektion in der Hagia Sophia in Istanbul. Die Türkei, die mehr als 228’000 Infizierte verzeichnet, hat die Maskenpflicht ausgeweitet. Foto: Reuters Einchecken am Flughafen von Dubrovnik. In Kroatien breiten sich die Neuinfektionen mit dem Coronavirus wieder aus: Laut Johns-Hopkins-Universität gibt es derzeit 4’993 bestätigte Infektionen und 141 Tote. Seit Ende Juni war die Zahl der Neuinfizierten stark angestiegen, am 11. Juli erreichte sie mit 140 neuen Corona-Fällen ihren bisherigen Höchststand. Foto: Reuters

Darum gehts Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus nimmt zu.

Das gilt auch für Länder, die die Epidemie im Griff hatten. In anderen gabs erst gar keine Abflachung.

Droht jetzt eine zweite Welle? Ja und nein, letztlich ist das eine Definitionssache.

Die Fallzahlen steigen wieder, nicht nur in der Schweiz, die soeben 220 neue Fälle registriert hat (zum Vergleich: Vor zwei Wochen standen wir noch bei unter 100). Fast 40 Länder meldeten seit Mitte Juli neue Tageshöchststände von neuen Corona-Ansteckungen – und es kommen ständig neue Länder hinzu, wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt. Alle Weltregionen seien betroffen.

Die Optimisten, die im warmen Sommerwetter auf einen Rückgang der Pandemie gehofft haben, sehen sich spätestens jetzt widerlegt. «Dem Virus gefällt jedes Wetter», erklärte denn auch eine Sprecherin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) diese Woche. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass das Coronavirus in ähnlichen saisonalen Schwankungen auftrete wie etwa die Grippe.

Deutliche zweite Infektionsspitze

In manchen Ländern war die Epidemie scheinbar schnell unter Kontrolle, bevor sie sich plötzlich mit einem starken Ausschlag der Fälle zurückmeldete. Besonders dramatisch ist das zurzeit in Australien zu sehen. Das Land hatte das Virus anfangs sehr erfolgreich eingedämmt und von April bis Juni so gut wie keine Neuinfektionen registriert. Jetzt aber meldet es für Donnerstag mit über 700 Neuinfektionen den bislang höchsten Tageswert und 13 Todesfälle binnen 24 Stunden – so viele wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie.

In Kolumbien hingegen ist die Kurve seit April nicht abgeflacht und jagen sich die Rekorde bei den Infektionszahlen. Soeben wurde mit über 10’000 Fällen ein neuer Tagesrekord erreicht, trotz eines schon seit März verordneten nationalen Lockdown. Dieser wurde jetzt bis Ende August verlängert – zum achten Mal.

Weltweit gibt es keine zweite Welle

Auch in Europa steigen die Fallzahlen wieder bedenklich. In Deutschland, Österreich und der Schweiz relativ leicht, in Ländern wie Luxemburg, Griechenland oder Spanien nach harten Beschränkungen bereits wieder so stark, dass sich im Diagramm deutlich eine zweite Infektionsspitze abzeichnet.

Wohl auch deswegen spricht der britische Gesundheitsminister Matt Hancock von einer zweiten Coronavirus-Welle, die über Europa hereinbreche. Auch der Chef des deutschen Robert-Koch-Institutes warnt mit Blick auf die steigenden Neuinfektionen in Deutschland, es könne sich um den Beginn einer zweiten Welle handeln.

So sind immer mehr Wissenschaftler und Politiker besorgt, dass sich derzeit in Europa eine Trendumkehr andeutet – auch wenn es derzeit dafür noch keine Gewissheit gibt. Zumindest global gesehen kann von einer zweiten Welle nicht die Rede sein: Die Zahl der Neuinfektionen ist weltweit noch immer am Steigen – auf mittlerweile fast 300’000 Fälle pro Tag.

Eher eine grosse statt eine zweite Welle

Sowieso sprechen Epidemiologen nur ungern vom Wellenkonzept in dieser Pandemie. Denn: «Das Virus war nie weg, es ist immer noch mitten in unserer Bevölkerung und bislang auf 188 Länder verteilt», sagte Linda Bauld von der University of Edinburgh dem «Guardian». Sprich: Es kann keine zweite Welle geben, weil die erste gar nie abgeflaut ist. Was nun als der Beginn einer neuen, zweiten Welle gefürchtet werde, werde sich im Nachhinein als eine einzige grosse Welle herausstellen, die an- und abschwelle, sind auch andere Wissenschaftler überzeugt.

Diese Pandemie sei eine einzige starke Bewegung, die sich sogar noch beschleunige, erklärte die WHO bereits vor Wochen und warnte: Der Umgang mit dieser Pandemie sei für alle Länder «ein Marathon, kein Sprint». Wir müssen uns also alle an das Einhalten von Masken-, Abstands- und Hygieneregeln gewöhnen – egal, wo wir leben und auf unbestimmte Zeit.