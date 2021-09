Ist der YZY KNIT RNR Kanye Wests bisher hässlichster Sneaker?

Die Yeezys von Kanye West in Zusammenarbeit mit Adidas sind dafür bekannt, dass sie unkonventionell sind. In ihrer Form sind die Hype-Sneakers oft sehr weit vom traditionellen Turnschuh entfernt. Dafür wird der 44-jährige Rapper meist gefeiert, die Schuhe sind ruckzuck ausverkauft. Jetzt präsentiert er seinen neuesten Entwurf und sorgt damit in der Sneakerwelt für Stirnrunzeln: der YZY KNIT RNR.