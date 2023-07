Badeunfälle: «Ist das Kind auf der Intensivstation, sind die Schäden meist schon geschehen»

Zusätzliche Massnahmen in Sursee LU

In der Badi Sursee findet Anfang August ein Chinderfäscht statt. Aufgrund seiner 20-jährigen Erfahrung hat Bademeister René Bühlmann besondere Sicherheitsmassnahmen eingeführt, die er jedes Jahr umsetzt. «Am Chinderfäscht werden doppelt so viele Lebensretter und Lebensretterinnen bereitstehen wie an einem normalen Baditag», sagt er zu 20 Minuten. «Die Attraktionen haben wir extra so ausgelegt, dass sie an Land stattfinden. Wir versuchen, die Kinder von dem Wasser fernzuhalten.» Wenn sich die Kinder doch im Wasser abkühlen wollen, dann nur im Nichtschwimmerbecken, das gut überwacht sei. «Dort gilt die Elternpflicht, es muss stets ein Elternteil mit dem Kind dabei sein.» Eine Attraktion wird dennoch im Wasser stattfinden: das Familien-Kajakfahren. «Zur Sicherheit müssen alle stets eine Wasserweste tragen», sagt der Bademeister.