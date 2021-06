Klimaschutz - Ist das Nein der Jungen zum CO₂-Gesetz ein Nein zur linken Umweltpolitik?

Mit 51,6 Prozent Nein-Stimmen ist das revidierte CO2-Gesetz am letzten Sonntag an der Urne abgestürzt. Die Nachwahlbefragungen von 20 Minuten und Tamedia mit 16’249 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigen: Keine Altersgruppe sagte deutlicher Nein zum Gesetz als die 18- bis 34-Jährigen. Während 58 Prozent der unter 34-Jährigen Nein stimmten, war die Zustimmung zum CO2-Gesetz bei den Ältesten am grössten: 54 Prozent der über 65-Jährigen legten ein Ja in die Urne.