Jeep Avenger: Testfahrt im neuen Elektro-Jeep

Stellantis-Plattform

Unter dem wohlgeformten Blech kommt die bekannte Elektroplattform des Stellantis-Konzerns zum Einsatz, auf der bereits Modelle wie der Peugeot e-208 oder der Opel Corsa-e aufbauen. Für den Antrieb der Vorderräder ist ein 115 kW/156 PS starker E-Motor zuständig, der aus einer 54-kWh-Batterie gespeist wird. Als WLTP-Reichweite gibt Jeep knapp 400 Kilometer an. An einer Schnellladesäule kann der Avenger mit bis zu 100 kW Strom ziehen. Der Ladevorgang des Akkus von 20 auf 80 Prozent gelingt somit bestenfalls in 24 Minuten. An einer Wallbox mit 11 kW Wechselstrom dauert das komplette Laden 5,5 Stunden.