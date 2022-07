Ukrainischer Geheimdienstbeamter : «Ist das überhaupt Putin?» – Kreml soll Double in den Iran geschickt haben

Der russische Staatschef Wladimir Putin soll während seiner Reise in den Iran am letzten Dienstag durch einen Doppelgänger ersetzt worden sein. Das behauptet ein hoher ukrainischer Geheimdienstbeamter. Der russische Präsident, von dem seit langem gemunkelt wird, dass er an einer Krankheit und möglicherweise an Krebs leidet, erschien während seines Besuchs im Iran wacher und mobiler als sonst, so ukrainische Quellen gegenüber «The Sun».



Generalmajor Kyrylo O. Budanow sagte dem ukrainischen Sender 1+1, Putins lebhaftes Auftreten während des Besuchs sei untypisch gewesen, und deutete an, dass es sich bei dem auf den Aufnahmen zu sehenden Mann nicht um Putin handelte. «Schauen Sie sich bitte den Moment an, in dem Putin das Flugzeug verlässt. Ist das überhaupt Putin?», fragt Budanow. Am Donnerstag bemerkte CIA-Direktor William Burns, dass Putin «viel zu gesund» aussehe, was im Widerspruch zu früheren US-Informationen steht, wonach der Gesundheitszustand des russischen Staatschefs schlecht sei und er gegen Krebs kämpfe.