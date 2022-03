Szene doppelt verwendet : Ist das Video mit dem russischen Verteidigungsminister Schoigu manipuliert?

Russland hat ein Video mit dem seit Wochen vermissten Sergej Schoigu veröffentlicht. Ein Professor für Computerwissenschaft und Medien zweifelt jedoch an der Echtheit.

Am Samstag tauchen Meldungen auf, wonach Schoigu einen Herzinfarkt erlitten hat, nachdem es zwischen ihm und Staatschef Wladimir Putin zu einem Streit gekommen sei.

Die Welt mutmasste, was mit dem 66-Jährigen los sei.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu (Mitte) wurde seit dem 11. März nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen.

Der russische General Sergej Schoigu (66) wurde seit zwei Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen.

Wo ist Sergej Schoigu? Seit Wochen wird über den Verbleib des russischen Verteidigungsministers gerätselt . Gerüchte wurden laut, dass Wladimir Putin den Kreml-intern in die Kritik geratenen Schoigu habe verschwinden lassen. Dann vermeldete Anton Gerashchenko, Mitarbeiter des ukrainischen Innenministeriums, der 66-Jährige habe bei einem Streit mit Putin einen Herzinfarkt erlitten , als dieser ihn für die stockende Operation in der Ukraine verantwortlich gemacht habe.

Am Samstag, 26. März dann tauchten Aufnahmen auf, die Schoigu bei einer Sitzung vom Vortag zeigen sollen. Russische Medien hätten diese geteilt, sie tauchten auch auf Twitter auf. Doch Florian Gallwitz ist skeptisch. Wie die «Bild»-Zeitung (Bezahlartikel) berichtet, wirft der Professor für Computerwissenschaft und Medien an der Technischen Hochschule Nürnberg den russischen Behörden Manipulation vor. Unter anderem verweist Gallwitz auf eine Szene, die doppelt auftauche. Es sei ein Ausschnitt verwendet worden, in dem die Militärs «am optimistischsten dreinblicken».