Stadt St. Gallen : Ist das Willkommensgeschenk der Stadt St. Gallen nur für Schweizer? 

1 / 3 Diese Gutscheine sollen Personen, die neu in die Stadt St. Gallen ziehen, von der Stadt St. Gallen bekommen. News-Scout Ein 23-jähriger Portugiese hat als einziger seiner WG keine solche Willkommensmappe bekommen. News-Scout Anstelle der Gutscheine hat er einige Tage später eine Einladung zur Erneuerung des Ausländerausweises bekommen. 20min/Marvin Ancian

Darum gehts Ein Portugiese ist gemeinsam mit seiner Freundin und einer weiteren Mitbewohnerin nach St. Gallen gezogen.

Die beiden Schweizerinnen erhielten ein Willkommensgeschenk der Stadt St. Gallen.

Der Portugiese lediglich eine Einladung zur Erneuerung des Ausländerausweises.

Letztes Jahr ist der 23-jährige Francisco gemeinsam mit seiner Freundin und einer weiteren Mitbewohnerin nach St. Gallen in eine WG gezogen. Francisco ist portugiesischer Staatsbürger, lebt seit seiner Kindheit in der Schweiz und besitzt den Ausländerausweis C. Seine beiden Mitbewohnerinnen sind Schweizerinnen.

Von der Stadt St. Gallen haben die beiden Schweizerinnen ein Willkommensgeschenk bekommen – eine Mappe mit Informationen und Gutscheinen. Unter anderem war darunter ein Gutschein für eine St. Galler Bratwurst mit Bürli, ein Gutschein für Gebührenkehrichtsäcke sowie drei Monate gratis Nutzung der Bibliotheken in der Stadt St. Gallen.

Portugiese hat kein Geschenk bekommen

Der Portugiese hat als einziger kein Geschenk bekommen, stattdessen eine Einladung zur Erneuerung des Ausländerausweises. «Anfangs dachte ich, dass es sich um einen Fehler handelt», so Francisco. Doch dies änderte sich, als sein Bruder, der ebenfalls einen Ausländerausweis C hat, Anfang des Jahres auch nach St. Gallen gezogen ist. Er lebt nun seit einigen Monaten in einem Einzelhaushalt in St. Gallen und auch er hat kein Willkommensgeschenk bekommen.

«Das finde ich schon etwas gemein, dass es für einige ein solches Geschenk gibt und für andere nicht», sagt Francisco. Schliesslich zahle er genauso Steuern. «Es kann schon sein, dass es sich um einen Fehler handelt, das wäre dann aber ein grosser Zufall», sagt er.

Geschenk sei für alle neuzuziehenden Personen

Die Stadt St. Gallen erklärt auf Anfrage von 20 Minuten, dass den neuzuziehenden Personen, die sich in St. Gallen im Haupt- oder Nebenwohnsitz anmelden, eine Willkommensmappe mit Informationen und Gutscheinen ausgehändigt wird. «Diese wird an Schweizer Staatsangehörige und ausländische Staatsangehörige abgegeben, nicht jedoch an Personen, die sich voraussichtlich weniger als ein Jahr in der Stadt aufhalten», so die Stadt St. Gallen.

Die Mappe werde nur einmal pro Haushalt abgegeben. In Ausnahmefällen komme es vor, dass es vergessen gehe, die Mappe während des Anmeldeprozesses auszuhändigen. «Die Person kann sich in solchen Fällen ungeniert bei uns melden und wir werden ihr die Mappe zukommen lassen.»