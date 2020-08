MEHR VERKÄUFE ALS 2019

Hybrid-Autos sind die grossen Gewinner in der Krise

Elektrofahrzeuge haben die Coronavirus-Krise schon überwunden: Die Zahl der Neuzulassungen hat das Vorjahresniveau im zweiten Quartal 2020 bereits überholt, wie eine Studie von PWC zeigt: Insgesamt kamen in der Schweiz von April bis Juni 10’445 Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb auf die Strassen – 17 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Das ist vor allem bemerkenswert, weil die gesamte Autobranche immer noch stark unter der Krise leidet. Wie Zahlen von Auto-Schweiz zeigen, sind die Schweizer Autoverkäufe insgesamt im zweiten Quartal immer noch 44 Prozent unter Vorjahresniveau. Aber nicht alle E-Autos finden gleich starken Absatz: Der grösste Wachstumstreiber sind die Plug-in-Hybride – also Fahrzeuge sowohl mit Verbrennungsmotor als auch mit einem Akku, der am Stromnetz geladen werden kann. Zwar ist deren Marktanteil mit 4,3 Prozent sehr klein, aber im Vergleich zum Vorjahresquartal konnte diese Sparte ein Plus von 186 Prozent verzeichnen. Rein batteriebetriebene Autos lagen hingegen immer noch 12 Prozent hinter den Zahlen vom zweiten Quartal 2019.