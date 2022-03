In Deutschland wird Verwendung teils verfolgt – Ist das «Z»-Symbol in der Schweiz strafbar?

Wer das «Z»-Symbol in Deutschland trägt, muss mit bis zu drei Jahren Haft oder einer Geldstrafe rechnen: Die Bundesländer Niedersachsen und Bayern gehen gegen die Verwendung des Zeichens vor, mit dem die russische Armee im Ukraine-Krieg ihre Fahrzeuge und Panzer markiert. Die Behörden gaben bekannt, dass die öffentliche Verwendung des Symbols in Deutschland, etwa bei Demonstrationen, strafbar ist.

Das «Z» sei ein «Symbol für die Unterstützung Russlands», heisst es in einer Mitteilung des niedersächsischen Innenministeriums. Es werde etwa auf Gebäuden, an Autos oder an der Kleidung gezeigt, um Zustimmung zum Krieg Russlands gegen die Ukraine zu zeigen. Auch in Niedersachsen habe es schon «entsprechende Beobachtungen» gegeben.