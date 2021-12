Ist dein Passwort hier dabei? Dann solltest du es schleunigst wechseln

123456 – wer so ein Passwort hat, pfeift auf Sicherheit.

Es gibt rund 120’000 Online-Accounts in der Schweiz, deren Passwort 123456 ist. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse von geleakten Passwörtern, die von Spezialistinnen und Spezialisten analysiert wurden. Total sind dabei rund vier Terabyte an Daten ausgewertet worden.

Doch nicht nur die Zahlenkette 123456 gehört zu den wohl schlechtesten Passwörtern des Jahres. Auch 1234, qwerty, 111111, hallo, passwort, daniel oder andrea kommen in den zusammengestellten Worst-of-Listen vor. Das ist insofern nicht weiter verwunderlich, denn auffällig viele Personen nutzen ihren eigenen Namen, heisst es auf der Website des Passwort-Manager-Anbieters Nordpass.

So geht ein Passwort

Wieso das unvernünftig ist: Die allermeisten Passwörter auf der genannten Liste sind in wenigen oder sogar in unter einer Sekunde geknackt. Was aber macht überhaupt ein gutes Passwort aus?