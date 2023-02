Ist dein Pneu blau markiert, ist dein Velo bald weg

Mikael Sottile, Eigentümer der Velofabrik «Veloschmiede» in Zürich, weiss von dieser Regelung. Anders sieht es bei seinen Kunden aus: «Viele sind immer überrascht, wenn ich ihnen davon erzähle.»

In Zürich dürfen Velos, die länger als 30 Tage auf öffentlichem Grund abgestellt werden, von der Stadt abgeschleppt werden.

In Zürich darf das private Velo für maximal 30 Tage am Stück auf öffentlichem Grund abgestellt werden. Danach wird es abgeschleppt. Das wissen allerdings die wenigsten, meint Mikael Sottile, Eigentümer des Veloladens «Veloschmiede» in Zürich Wiedikon. «Ich erzähle es immer wieder meinen Kunden und sie sind alle überrascht.»