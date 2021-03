Vor einer Woche wurde das Verhüllungsverbot an der Urne angenommen, Gesichtsverhüllungen wie der Nikab dürfen nicht mehr getragen werden. Für manche Musliminnen und Muslime ist das ein Zeichen, dass man sie in der Schweiz nicht mag. Wir wollen wissen: Welche Auswirkungen hat das Verbot auf Freundschaften zwischen Muslimas und Nicht-Muslimas? Wie erlebt ihr derzeit die Stimmung? Welche Rolle spielt der Glaube eurer BFF in eurem Leben? Und tragt ihr als junge Frau jetzt noch Kopftuch – erst recht, oder lieber grad gar nicht mehr?