Aufruf: Erzähl uns, ob deine Familie besonders harmonisch ist – oder eher nervig

Oder gibt es in deiner Familie oft Stress und dir graut jedes Mal schon vor gemeinsamen Mahlzeiten?

Während manche Familien auch mit erwachsenen Kindern noch gemeinsam in die Ferien fahren, an Weihnachten zusammen singen und ein mehr oder weniger durchgehend harmonisches Verhältnis zueinander haben, sieht es in anderen Familien anders aus: Dort gibt es bei Familienfesten oft Streit, Meinungen und Diskussionskultur gehen weit auseinander und Eltern und Geschwister sind keine Stütze, sondern eher ein Stressfaktor.