Leseraufruf Ist deine Freundschaft an Corona zerbrochen?

Ob Maskenpflicht, Impfzwang oder Reiserestriktionen: Corona ist seit Monaten das Streitthema Nummer eins. Erzähle uns, wie das Thema deine Beziehungen verändert hat!

Die Maskenpflicht im Öffentlichen Verkehr kommt nicht bei allen gut an.

Ob mit Freunden, in der Familie oder bei der Arbeit: Das Thema Coronavirus kommt in jedem Umfeld zur Sprache – und polarisiert enorm. Wir möchten wissen, wie diese Meinungsverschiedenheiten deine Beziehungen verändert haben. Gingen Freundschaften in die Brüche? Überraschten dich Familienmitglieder mit einer kontroversen Meinung? Oder sprichst du im Job erst gar nicht mehr mit einzelnen Kameraden, um Diskussionen zu vermeiden? Wir möchten deine Geschichte hören!