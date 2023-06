Einbrüche in Fahrzeuge: Aus diesen Autos wird am meisten geklaut

Einbrüche in Fahrzeuge : Ist deine Marke darunter? Aus diesen Autos wird am meisten geklaut

Darum gehts Der Versicherer Axa hat vergangenes Jahr 4000 Meldungen über Diebstähle aus Fahrzeugen verzeichnet.

Betroffen sind besonders Marken wie Alfa Romeo und Land Rover.

Während in Genf mit Abstand am meisten Autos leergeräumt werden, können sich Innerschweizer deutlich sicherer fühlen.

Mit dem Auto in die Ferien zu fahren ist beliebt – dass zeigt sich nicht zuletzt jedes Jahr am Gotthard wieder. Gemäss Daten des Bundes unternehmen Schweizerinnen und Schweizer zwei von drei Reisen mit dem eigenen Fahrzeug. Immer wieder kommt es jedoch vor, dass das Auto geknackt oder die Scheibe eingeschlagen wird – und schon sind das neue iPhone, das teure Navi oder sonstige Wertgegenstände weg.

So geht es jährlich einer oder einem von 200 Schweizer Autolenkerinnen und Autolenkern, wie die Axa in ihrer Mitteilung schreibt. Gerade in den Sommerferien ereignen sich demnach häufiger Diebstähle aus Fahrzeugen als sonst. Laut der Schadenstatistik der Axa über die letzten zehn Jahre werden im Ferienmonat Juli rund ein Viertel mehr Autos ausgeräumt als in einem Durchschnittsmonat. Auch die Monate August und Oktober liegen deutlich über dem Schnitt.

In diesen Regionen musst du besonders aufpassen

Mit vier von fünf Fällen findet ein Grossteil der Taten auf Schweizer Boden statt. Auch hier sei ein Anstieg über die Ferienmonate erkennbar. Versicherte aus Genf melden der Axa prozentual am häufigsten aus dem Auto entwendete Gegenstände – jede 67. Person ist jährlich betroffen. Auch die Kantone Waadt, Neuenburg, Tessin und Basel-Stadt liegen über dem Schweizer Durchschnitt. «Wir führen diese Unterschiede auf die Grenznähe zu Frankreich und Italien zurück», teilt Axa mit.

«Die Bewohnerinnen und Bewohner der besagten Kantone sind häufiger in diesen risikoreichen Ländern unterwegs. Und umgekehrt halten sich auch die organisierten Banden, welches Diebesgut ins Ausland schaffen, häufiger in Grenzregionen auf», so Patrick Villiger. Am wenigsten Diebstähle pro Anzahl Versicherte gibt es in den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Uri und Obwalden. Das Risiko für die Bevölkerung dort ist rund zehnmal kleiner als für jene in Genf.

In diesen Feriendestinationen wird viel aus Autos geklaut

Einer der Gründe: «In den Sommermonaten sind Herr und Frau Schweizer mehr im Ausland unterwegs», sagt Patrick Villiger, Leiter Schaden Motorfahrzeuge bei der Axa. Über 70 Prozent aller Diebstähle aus Autos im Ausland passieren dabei laut dem Versicherer in Italien und Frankreich – beides beliebte und mit dem Auto gut erreichbare Feriendestinationen.

Diese Automarken sind besonders betroffen

Die Langfinger scheinen zudem gewisse Automarken zu bevorzugen. So ist gemäss Schadenstatistik der Axa das Risiko für Diebstahl aus Autos der Marken Alfa Romeo, Smart und Land Rover am grössten (Quote 0,8 Prozent). Autos der Marken Suzuki und Subaru bleiben hingegen mehrheitlich verschont (Quote 0,2 Prozent). «Über die Gründe können auch wir nur spekulieren», so Patrick Villiger.



Automarken mit mehr als 200 Schadenfällen Alfa Romeo, 0,8 Prozent

Smart, 0,8 Prozent

Land Rover, 0,8 Prozent

BMW, 0,7 Prozent

Fiat, 0,7 Prozent

Dacia, 0,7 Prozent

Mercedes-Benz, 0,7 Prozent

Porsche, 0,6 Prozent

Peugeot, 0,6 Prozent

Audi, 0,6 Prozent

Mini, 0,6 Prozent

Citroën, 0,6 Prozent

Jeep, 0,5 Prozent

VW, 0,5 Prozent

Renault, 0,5 Prozent

Honda, 0,4 Prozent

Nissan, 0,4 Prozent

Chevrolet. 0,4 Prozent

Toyota, 0,4 Prozent

Volvo 0,4 Prozent

Seat, 0,4 Prozent

Hyundai, 0,4 Prozent

Ford, 0,4 Prozent

Opel, 0,4 Prozent

Kia, 0,3 Prozent

Mazda 0,3 Prozent

Skoda, 0,3 Prozent

Mitsubishi, 0,3 Prozent

Subaru 0,2 Prozent

Suzuki, 0,2 Prozent

So gross ist der durch die Einbrüche entstandene Schaden

Im letzten Jahr hat die Axa rund 4000 Diebstähle aus Fahrzeugen verzeichnet und ihren Kundinnen und Kunden total 7,3 Millionen Franken erstattet – im Durchschnitt rund 1800 Franken pro Fall. Damit lag das Schadenausmass in etwa auf Niveau von vor der Pandemie, wobei die Anzahl Fälle im langjährigen Vergleich tendenziell abnimmt, die durchschnittliche Schadenhöhe aber zunimmt.

So kannst du dich gegen die Langfinger schützen

Meistens haben es die Täterinnen und Täter auf Wertgegenstände, Taschen und Portemonnaies abgesehen. «Es sollten daher keine Wertsachen im Auto liegen – sicherlich nicht sichtbar, aber auch nicht im Handschuhfach oder Kofferraum. Zudem sollte man das Auto immer abschliessen und die Fenster zumachen – auch bei kurzen Abwesenheiten. Ebenfalls hilft es, das Fahrzeug an Orten zu parkieren, die stark frequentiert oder überwacht sind», empfiehlt Patrick Villiger.