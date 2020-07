vor 36min

GROW UP

Ist deine WG versichert?

Wie hilfreich eine Hausratversicherung sein kann, bemerken die Betroffenen meist erst im Schadenfall. Eine Absicherung für solche Fälle kann sich lohnen.

Was zahlt die Hausratversicherung überhaupt? Bei einem Einbruch bleiben meistens beschädigte Türen oder Fenster zurück. Eine starke Hausratversicherung greift genau in solchen Fällen und gewährt Schadenersatz für Beschädigungen und die gestohlenen Haushaltsgegenstände zum Neuwert.

Ist dir eine eigene Hausratversicherung zu teuer, gibt es oft auch die Möglichkeit für alle WG-Bewohner eine gemeinsame Hausratversicherung abzuschliessen. Für ganz Sparsame: Wenn du mit nur wenig Hab und Gut auskommst und auch in deiner WG keine teuren Gegenstände rumstehen, kann sich der Verzicht auf eine Versicherung unter dem Strich auch lohnen.

Die Hausratversicherung ist dann eher ein «Nice-to-have». Das Problem hierbei: Schäden durch Leitungswasser, Brand, Sturm, Hagel oder Blitzschlag sind nicht abgedeckt, denn auch dafür bezahlt deine Hausratversicherung, abzüglich eines Selbstbehalts.

Versicherung zahlt Reparaturkosten

Probleme entstehen aber meistens auch dann, wenn etwas ohne Fremdeinwirkung in die Brüche geht. In völlig unerwarteten Situationen kann eine Herdplatte den Geist aufgeben, eine Tür kaputt- oder eine Wasserleitung in die Brüche gehen. In diesem Fall würde die Hausratversicherung anfallende Reparaturkosten übernehmen.

Wichtig dabei: Dies gilt nur für Schäden, die du nicht selbst verursacht hast. Setze dich aber immer zuerst mit deinem Vermieter in Verbindung, denn auch durch seine Versicherung sind gewisse Dinge gedeckt.

Mit einer entsprechenden Hausratversicherung (auch häufig in Kombination mit einer Haftpflichtversicherung angeboten) können sich die WG-Mitbewohnenden mit relativ kleinen Versicherungsbeträgen gegen Schadenfälle absichern und plötzlich anfallende Kosten vermeiden. Eine Anfrage, ob es ein Angebot speziell für WGs gibt, lohnt sich in jedem Fall.

Nicht gedeckt durch die Hausratversicherung sind unter anderem:

• Gegenstände, die ausserhalb deiner WG entwendet werden. Wird dir also an der Uni der Laptop oder am Bahnhof das Velo geklaut, musst du dies mit einer Zusatzdeckung versichern.

• Für gestohlenes Bargeld wird im Normalfall nur bis zu einem gewissen Betrag gehaftet. Informiere dich hierzu direkt bei der betreffenden Versicherung.

• Für Schäden am Gebäude selbst – also an Wänden, Böden oder Fenstern – kommt in der Regel der Gebäudeverwalter auf.

• Gläsernes Mobiliar wird nicht durch die gewöhnliche Hausratversicherung gedeckt, hier musst du eine separate Glasbruchversicherung abschliessen.

• Schaden, den du selbst verursachst, ist über die Haftpflichtversicherung gedeckt. Diese ist vor allem empfehlenswert, sobald du keine finanzielle Unterstützung mehr von deinen Eltern beziehst. So können dir im schlimmsten Fall die Folgekosten eines von dir verursachten Unfalls angelastet werden, was dich Hunderttausende von Franken kosten kann.