Den Sommer verbrachten viele Schweizer am See: Dank gelockerter Corona-Massnahmen konnte man sich wieder leichter treffen.

Nach einem relativ ruhigen Sommer steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Schweiz sehr schnell an: Schon in zwei bis drei Wochen könnte das Gesundheitssytem überlastet sein, prognostiziert die Covid-Task-Force des Bundes. Und Stefan Kuster vom BAG sagte am Freitag : «Wir haben alle unsere Nachbarländer überholt.»

Doch schon im Sommer warnten Epidemiologen vor zu grosser Sorglosigkeit. So äusserte der Berner Forscher Christian Althaus am 29. Juni auf Twitter die Befürchtung: «Dieser Tag wird uns in Erinnerung bleiben als der, an dem wir es verpasst haben, den Verlauf der Epidemie frühzeitig zu beeinflussen.» An diesem Datum gab es erstmals seit Ende April wieder über 100 Coronafälle. Zudem wurden Ende Juni zahlreiche Massnahmen gelockert. Und nur wenige Tage später war die nationale Covid-Task-Force «alarmiert über den rapiden Anstieg» der Infektionszahlen.