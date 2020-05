Hautveränderung

Ist der Covid-Zeh ein neues Corona-Symptom?

Ärzte haben bei Kindern und jungen Erwachsenen möglicherweise neue Covid-19-Symptome entdeckt. Immer mehr junge Corona-Patienten leiden an ungewöhnlichen Hautveränderungen an den Füssen.

In mehreren Ländern sind bei Hautärzten vermehrt Menschen mit frostbeulenartigen Schwellungen an Zehen, Füssen oder Fingern vorstellig geworden. Wie die «New York Times» schreibt, machen «Zehen-Fälle» die Hälfte aller gelisteten Berichte von Hautärzten weltweit aus. Da die Frostbeulensaison bereits vorbei ist, sehen Experten einen möglichen Zusammenhang mit dem Coronavirus.