Ist der erste auch der beste Gemüsedöner der Schweiz?

Von diesem Döner schwärmen auch Vegis

Wie kommen zwei Freunde (Jonathan Krebs, rechts und Kristian Oroshi, links), die eigentlich nichts mit der Gastronomie am Hut haben, auf die Idee, den ersten Gemüsedöner der Schweiz zu lancieren? «Wir sind riesige Döner-Fans und haben in den letzen Jahren fast alle der besten Döner-Läden in der Schweiz und im Ausland besucht und getestet», sagt Kristian Oroshi, einer der Macher von o’k Gemüsedöner. Beim Besuch eines beliebten Gemüsedöner-Shops in Deutschland waren sich die beiden einig: Das braucht es auch in der Schweiz! …