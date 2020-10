Ist der Experte bei der Autoprüfung nach dem Mittag wirklich gnädiger?

Es gibt das Gerücht, dass man sich nie einen Prüfungstermin kurz vor Feierabend geben lassen soll, weil der Prüfungsexperte dann schnell nach Hause möchte?

Stimmt es, dass der Prüfungsexperte nach der Mittagspause oft gnädiger ist?

Im Kanton Zürich ist es so, dass jede Verkehrsexpertin und jeder Verkehrsexperte entweder am Morgen oder am Nachmittag maximal 4 bis 5 Führerprüfungen abnimmt und den anderen halben Tag Fahrzeugprüfungen macht. Ob eine Prüfung am Vormittag oder am Nachmittag stattfindet, hat auf die Prüfung keinen Einfluss. Zudem sind alle unsere Experten so geschult, dass sie nach jeder Prüfung ihren mentalen Zähler wieder auf Null stellen.