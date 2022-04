Fussball-Podcast «Anderi Liga» : «Ist der FCZ der schwächste Meister der Super-League-Geschichte?»

In der neuen Folge des Podcasts «Anderi Liga» sprechen die Sportjournalisten Tobias Wedermann und Fabian Ruch über den bevorstehenden FCZ-Meistertitel und erklären, weshalb Fussball so attraktiv ist wie eh und je.

In der vierten Folge geht es um …

Der Fokus der vierten Folge: die bevorstehende FCZ-Meisterparty und was danach kommt.

In der vierten Podcast-Folge von «Anderi Liga» dreht sich alles um das Thema Attraktivität. 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch sind sich einig: Der FCZ ist ein attraktiver Meister für die Super League. Wie gut allerdings die Truppe von Trainer André Breitenreiter wirklich ist, darüber scheiden sich die beiden Sportgeister. Euch erwartet einmal mehr eine Stunde geballte Fussballexpertise, gepaart mit ein bisschen lokalpatriotischer Rivalität. Das sind die Themen:

Fussball-Hype post-covid:

Ein volles San Siro, Zuschauerrekord in Leipzig, 7000 Freiburg-Fans in Hamburg – diese Woche hat gezeigt: Fussball ist mindestens so attraktiv und unterhaltsam wie vor der Pandemie. Unsere Experten erklären die jüngsten Massenmobilisierungen.