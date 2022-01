Gianni Infantino – Ist der Fifa-Boss heimlich nach Katar ausgewandert?

Fifa-Präsident Gianni Infantino soll laut « Sonntagsblick »-Recherchen schon in Katar wohnen – im Land, wo dieses Jahr die Fussball-WM stattfinden wird. Infantino und die «islamische Golf-Monarchie» – das sei eine Liebe, die weit über den Fussball hinausreiche, schreibt die Zeitung weiter. In Doha, der Hauptstadt von Katar, soll sich der Chef des Weltfussballverbandes eine Wohnung gemietet haben, zwei seiner Töchter seien bereits eingeschult.

«Für eine Fussball-WM, die in die Geschichte der Region und der Fifa eingehen wird, lohnen sich auch die grössten Anstrengungen.»

Infantino soll aber weiterhin am Hauptsitz der Fifa arbeiten. Gemäss Insider soll er sich dort aber nur noch wenig aufhalten. Die offizielle Stellungnahme vom Präsident selber laute: «Für eine Fussball-WM, die in die Geschichte der Region und der Fifa eingehen wird, lohnen sich auch die grössten Anstrengungen.»

Das Problem

Die Vergabe der WM an Katar war von unzähligen Vorwürfen überschattet: Bestechung von insgesamt vier Ex-Funktionären, verschwörerische Mails, Zahlungen über Strohfirmen in der Karibik sind nur ein Teil der Liste von Vorwürfen.

Auch Infantino selber ist Subjekt eines aktuellen Strafverfahrens. Auch hier ist die Liste lang: Amtsmissbrauch, Verletzung des Amtsgeheimnisses und Begünstigung – es gilt die Unschuldsvermutung. Die Geheimtreffen des Fifa-Bosses mit dem früheren Berner Bundesstaatsanwalt Michael Lauber, die 2016 und 2017 stattgefunden haben, während die Bundesanwaltschaft gegen die Fifa wegen Korruption ermittelte, werden untersucht. Bei diesen Ermittlungen ging es unter anderem um die Vergaben der Fussball-WM 2018 an Russland und 2022 an Katar.

Laut Fifa ist es nötig, dass Infantino regelmässig in Doha ist, um das Turnier mitzuorganisieren. Doch Fifa-Kenner sollen das bezweifeln – der Präsident habe in erster Linie Repräsentationsaufgaben. Trotzdem sei er November und Dezember des vergangenen Jahres mehrheitlich in Doha gewesen. Bilder sollen ihn mit dem Emir von Katar, beim Feiern an einem Formel-1-Rennen in Doha und während Spielen des Arabien-Pokals im Stadion zeigen.