Erstaunliche Studie: Ist der Frauenfussball so gut wie jener der Männer?

613 Teilnehmende, je fünf Videos pro Geschlecht

Im Experiment wurden insgesamt je fünf Torszenen aus dem Männer- und dem Frauenfussball abgespielt. In einer Untersuchungsgruppe hat man das Geschlecht der Sportpersonen im Video verschwommen und unkenntlich gemacht, in der anderen Gruppe nicht. Die Teilnehmenden bewerteten dann die Torszenen von Luka Modric, Sadio Mané oder Alex Morgan mithilfe einer Fünf-Punkte-Skala.

«Gleiche Sportart, nur halt anders gespielt»

Terchoun, aber auch Teamkollegin Seraina Piubel, relativieren die Studie allerdings auch, betonen die physischen Unterschiede: «Eine Frau kann einfach nicht so stark sein wie ein Mann», führt Piubel aus. Und Terchoun geht mit: «Von der Schnelligkeit und Explosivität her gibt es einen sichtbaren Unterschied.» In Sachen Taktik und Technik sei man gleichwertig. Terchoun: «Es ist die gleiche Sportart, nur halt anders gespielt.»

Unterschiedliche Rollenbilder in der Gesellschaft

Dies dürfte sich in Zukunft aber ändern, denn die Entwicklung in den letzten Jahren stimme sie positiv. Das sieht auch Fussball-Experte und Ex-Nati-Goalie Pascal Zuberbühler so, der für die Fifa an der Frauenfussball-WM vor Ort ist: «Alleine schon der Vergleich zwischen der WM 2019 und 2023. Die Geschwindigkeit, die Genauigkeit – alles ist eine Stufe besser.»