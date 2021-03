Ist der Machtkampf beim FC Basel entschieden? Hat Verwaltungsratspräsident Bernhard Burgener den Kampf mit David Degen um den FCB gewonnen? Das Handelsregister deutet darauf hin, dass der Machtkampf zumindest in die finale Phase geht. So zeigt eine Mutation im Register, dass es bei der Basel Dream & Vision AG einen Wechsel im Verwaltungsrat gegeben hat. «TeleBasel» berichtete zuerst darüber.

Die Basel Dream & Vision AG, also bei jenem Briefkasten-Unternehmen, das kürzlich eine Offerte gemacht hatte, alle FCB-Anteile von Bernhard Burgener zu kaufen. Halil Emecen ist unter anderem neu als Mitglied im Verwaltungsrat aufgeführt. Emecen war als Berater der Firma Centricus tätig. Der Vermögensverwalter aus London verwaltet rund 27 Milliarden Franken, hat gute Beziehungen zu saudi-arabischen Anlegern – und wird seit Monaten immer wieder als möglicher FCB-Investor ins Spiel gebracht. Rund 16 Millionen Franken soll die Basel Dream & Vision AG für die Aktien von Bernhard Burgener offeriert haben. Gerüchteweise soll Centricus bis zu weiteren 200 Millionen Franken in den Club investieren wollen.

Und David Degen? Der ehemalige FCB-Spieler besitzt 10 Prozent der FC Basel Holding AG – sowie ein Vorkaufsrecht auf den Erwerb von weiteren 35 Prozent. Für ihn wird die Zeit immer knapper. Der Hoffnungsträger der meisten Basler Fans hat bis Ende März Zeit, das nötige Geld aufzutreiben. Gelingt es ihm nicht, würde Burgener selbst bei einem Verkauf seiner Aktien an die Dream & Vision weiterhin an der Macht bleiben. Durch die Aktienverteilung der Holding würde der umstrittene FCB-Boss die Mehrheit der Stimmen auch dann behalten, wenn er weniger in die AG einzahlt als Centricus.