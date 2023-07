Maserati MC20 und MC20 Cielo: Coupé und Cabrio im Test

Es gibt Fragen im Leben, die lassen sich nicht leicht beantworten. Bezogen auf Autos beispielsweise, ob wir einen Supersportwagen wie den Maserati MC20 als Coupé oder als Cabrio kaufen würden. Zu unterschiedlich sind die individuellen Bedürfnisse. Wer im Dreizack am Wochenende am liebsten über den Nürburgring oder eine andere Rennstrecke düst, wird wohl zum Coupé greifen. Wer gerne über Pässe cruist oder die Sonne geniessen will, ist mit dem Cielo bestens bedient. Wir hatten die Möglichkeit, beide von Spa nach Modena zu fahren. Der Sonne entgegen. Soviel vorne weg: Auch nach diesem Trip fällt uns die Wahl alles andere als leicht.

Komfortabel wie ein Gran Turismo

Los gehts bei Nieselregen in den belgischen Ardennen. Wir schnappen uns als erstes das Coupé. Schon im Stand sticht der Dreizack direkt ins Herz, «Bella Macchina» kommt uns beim Anblick spontan über die Lippen. Kein Flügelwerk stört die Optik, top ist auch die Verarbeitung im Interieur. Das Lenkrad liegt gut in der Hand, die Sitze sind sportlich, aber bequem, das Infotainmentsystem auf dem neuesten Stand. Besonders positiv überrascht uns schon nach wenigen Kilometern, wie komfortabel sich der MC20 fährt. Wir rollen mit deutlich unter 2000 Umdrehungen bei Tempo 120 über die belgische Autobahn Richtung Deutschland, im Wet- und GT-Modus erweist sich der MC20 nicht als spitzer Mittelmotor-Renner, sondern als kultivierter Gentleman, der Unebenheiten perfekt wegbügelt.

Mit dem Maserati MC20 und MC20 Cielo machten wir einen Roadtrip von Spa nach Modena. Maserati Mit dem Fuoriserie-Programm stehen wie bei unserem Coupé unzählige Farbkombinationen zur Wahl. Maserati Das «klassische» Gelb steht dem Cielo aber auch hervorragend – vor allem in der Sonne. Maserati

Kurz nach der Grenze hört der Regen auf. Wir wechseln in den Sportmodus, die Abstimmung wird spürbar straffer, aber immer noch mit ausreichend Restkomfort. Noch ist der Verkehr spärlich, und wir lassen die 630 Cavalli auf der Autobahn frei galoppieren. Die Gänge der 8-Stufen-Automatik knallen im Stakkato rein, der Nettuno-V6 im Rücken setzt zur Arie an, und schmettert wie Luciano Pavarotti einen grossen Auftritt hin. Einzig bei hohen Geschwindigkeiten in lang gezogenen Autobahnkurven hätten wir uns etwas mehr Rückmeldung der Lenkung respektive etwas mehr «deutsche Härte» gewünscht.

Auf kurvigen Landstrassen zu Hause

Weil aber die Welt nicht nur aus deutschen Autobahnen besteht, wechseln wir nach dem Mittags-Stopp auf die kurvigen Landstrassen des Schwarzwalds und tauschen das Coupé gegen den Cielo ein. Trotz seiner Länge von fast 4,70 Metern ist der offene Dreizack auf den kurvigen Strassen des immergrünen Ausflugsgebiets in seinem Element, die Schalensitze im Cielo geben noch eine Spur mehr Seitenhalt. Positiv: Das Turbozischen kommt offen nochmals deutlich besser zur Geltung. Auch die 65 Kilogramm Mehrgewicht gegenüber dem Coupé spielen kaum eine Rolle. Mit knapp über 1,5 Tonnen haben die 630 PS und 730 Newtonmeter immer noch leichtes Spiel. Einzig Petrus kann sich an diesem Tag noch nicht so recht für Sonne oder Regen entscheiden. Macht aber nix: Auf Knopfdruck ist das Glas-Hardtop in zwölf Sekunden wieder geschlossen. Und weil das aus Milchglas besteht, kann der Fahrer mit einem weiteren Klick entscheiden, wie hell er es gern im Innenraum hätte.

Schwebend über Bodenwellen