Verspottete Peace-Fahnen – Ist der Pazifismus am Ende?

Viele Menschen hätten zwei Seelen in ihrer Brust, sagt Jo Lang, Vorstandsmitglied der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee.

Die regenbogenfarbene Friedensfahne bietet im Ukraine-Krieg viel Angriffsfläche. Kürzlich rief die SP Schweiz auf, eine Peace-Fahne zu bestellen. Die Partei begründete dies damit, in diesen düsteren Tagen gemeinsam ein Zeichen gegen den Krieg und für die Solidarität mit den betroffenen Menschen zu setzen. Der Aufruf löste auf Social Media hämische Reaktionen aus.

Ja zu bewaffneter Verteidigung

Auf Twitter schimpfen Userinnen und User derweil über den Pazifismus. Wenn Putin danach sei, den Krieg auszuweiten, werde er es tun. «Egal, ob wir vorher dämlichen Pazifismus zelebriert haben oder nicht», schreibt jemand. Jürgen Kasek, Leipziger Stadtrat und Mitglied des Bündnisses 90/Die Grünen, twitterte über dem Hashtag #StayWithUkraine: «Es ist mitunter sehr leicht zu fordern: nie wieder Krieg und keine Waffen, wenn man nicht unmittelbar betroffen ist.»



Auch in einer Umfrage von 20 Minuten und Tamedia schrecken die Menschen in der Schweiz vor Waffengewalt nicht zurück. 66 Prozent der Befragten sehen es als ihre Pflicht an, das Land mit der Waffe zu verteidigen. Hoch ist die Zustimmung auch bei linken Befragten: 50 Prozent sagen Ja oder eher Ja zur bewaffneten Verteidigung. Gross ist die Zustimmung mit 45 Prozent für ein Aufrüsten der Armee. Auch bei SP-Sympathisanten und -Sympathisantinnen sind mehr Befragte (21 Prozent) für ein Aufrüsten als für ein Abrüsten (16 Prozent).