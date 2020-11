1 / 3 Die einzige Partie, die am Sonntag stattfand: Lausanne schlägt Fribourg 6:1. Foto: Pasca Muller (Freshfocus) Noch am Samstag hatten die Fribourger gegen den SC Bern auswärts 2:1 gewonnen. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus) Beide Spiele fanden nach den neuen Beschlüssen des Bundesrats ohne Zuschauer statt. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Darum gehts In den letzten vier Tagen hätten eigentlich in der National League vierzehn Spiele stattfinden sollen.

Aufgrund diverser Corona-Fälle bei sechs Teams, die daraufhin in Quarantäne geschickt wurden, waren es am Ende nur drei.

Nachdem der Kanton Genf bereits einen neuerlichen Shutdown verkündet hat, stellt sich die Frage, ob die Liga wirklich weiterspielen kann.

Ursprünglich sollten die vier letzten Tage Hockey in Hülle und Fülle bieten. Doch wie so oft in diesen Zeiten kam es anders – das Schweizer Eishockey befindet sich in einem neuerlichen Schockzustand. Am Mittwoch schloss der Bundesrat das Publikum von den Spielen aus, und im Lauf der Woche verabschiedete sich die halbe Liga (Biel, Rappi, Ambri, SCL Tigers, Zug, Servette) in die Quarantäne. Statt wie ursprünglich vorgesehen vierzehn Matchs konnten nur noch drei stattfinden. Insgesamt sammelten im Oktober acht der zwölf Teams Quarantäneerfahrungen, vor dem aktuellen Sextett traf es schon Fribourg und Lugano.

Nicht betroffen und noch immer im Spielbetrieb ist Lausanne. Obwohl die Waadtländer neben Zug die einzige Organisation waren, die den Spielbetrieb nach dem Bundesratsentscheid unterbrechen wollte und bei der eilends einberufenen Abstimmung der National-League-Clubs hochkant scheiterte, profitiert sie von den aktuellen Gegebenheiten. Mit einem deutlichen 6:1-Sieg gegen Fribourg (Denis Malgin und Charles Hudon glänzten mit je zwei Toren) baute Lausanne am Sonntag seine Leaderposition aus. Wobei die Tabelle derzeit wegen der vielen Spielverschiebungen mit Vorsicht zu geniessen ist. Das Topduo Lausanne und ZSC Lions hat schon zehn beziehungsweise elf Spiele auf dem Konto, Schlusslicht Davos aber beispielsweise erst fünf.

Shutdown in Genf – ziehen andere Kantone nach?

Und letztlich stellt sich die Frage, ob die Liga trotz ihrem Bekenntnis, vorerst bis zum 1. Dezember weiterzuspielen, nicht doch schon bald gezwungen sein wird, die Saison zu unterbrechen. Nicht nur wegen der explodierenden Zahl von Quarantänefällen. Immer mehr Kantone verschärfen ihre Massnahmen – am Sonntag zog Genf mit einem neuerlichen Shutdown die Schrauben an. Noch ist Profisport zwar allerorts erlaubt, doch prescht der erste Kanton mit Einschränkungen vor, welche die Chancengleichheit und Wettbewerbsfähigkeit torpedieren würden, dann ist ein Unterbruch nicht mehr abzuwenden. Ist es für ein Team in seinem Kanton nicht mehr möglich, vernünftig zu trainieren, oder sollten wie im Frühling selbst Geisterspiele wieder verboten werden, dann ist die Aussetzung des Spielbetriebs die einzige Möglichkeit. Sogar Peter Jakob, VR-Präsident der SCL Tigers, der die Saison unbedingt durchspielen will, sagte am Sonntagabend im Sportpanorama: «Ein Unterbruch könnte eine Lösung sein, sofern er nicht zu lange andauert.»