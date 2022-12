Kinder haben Anspruch auf sicheren Schulweg

Ein tödlicher Unfall am Escher-Wyss-Platz erschüttert die Schweiz: Am Mittwochmorgen wurde im Kreis 5 ein toter Bub aufgefunden. Beim Kind handelt es sich um einen fünfjährigen Bub, der zu Fuss auf dem Weg in den Kindergarten war. Im Fokus der polizeilichen Ermittlungen liegen laut einer Mitteilung aktuell ein Lastwagen und zwei Autos – deren mögliche Verwicklung in den Unfall wird vertieft geprüft. Die entsprechenden Fahrzeuglenker wurden polizeilich befragt.

Der Unfall wirft auch die Frage auf: Kann einem kleinen Kind zugemutet werden, eine verkehrsreiche Kreuzung wie am Escher-Wyss-Platz in Zürich allein zu überqueren? Pascal Regli vom Fachverband Fussverkehr Schweiz sagt in der «SonntagsZeitung» : «Ein Kindergärtler kann bei Weitem nicht als verkehrssicher gelten.» In diesem Alter seien Kinder oft noch nicht in der Lage, ein stehendes von einem fahrenden Auto zu unterscheiden. Sie liessen sich auch leicht ablenken, Distanzen und Geschwindigkeiten könnten nicht abgeschätzt werden. Kleinen Kindern könne die Überquerung einer stark befahrenen Strasse kaum je zugemutet werden, auch dann nicht, wenn Fussgängerstreifen zur Verfügung stehen. Sein Urteil: «Ich bin der Meinung, dass wir kleinen Kindern in verkehrsreichen Situationen oft zu viel zumuten.»