Zürich: Normalverdienern fehlen die Mittel für Eigenheim

Seit Jahren steigen die Immobilienpreise in der Schweiz an. Die meisten Eigenheime sind mittlerweile zu teuer, sprich Haushalte mit mittlerem Einkommen bekommen von den Banken keine Finanzierung mehr für ihr erwünschtes Heim. Der Traum vom Eigenheim scheint schier unerreichbar.

Banken vergeben Hypotheken in der Regel nur dann, wenn die Kosten für das Eigenheim nicht mehr als ein Drittel des Bruttoeinkommens ausmachen. Zu diesen Kosten zählen der Hypothekarzins, die Unterhalts- und Nebenkosten sowie in manchen Fällen die Amortisation. Der Medianhaushalt in der Schweiz kommt laut dem Bundesamt für Statistik auf ein jährliches Bruttoeinkommen von 128’000 Franken. Damit lässt sich ein Eigenheim im Wert von 710’000 Franken erwerben. Dies ist im Grossraum Zürich praktisch unmöglich, wie eine Auswertung der NZZ zeigt.

Auch Familien verdienen nicht genug

Paare mit Kindern sind die wichtigsten Interessenten von Eigenheimen. Ihr jährliches Median-Bruttoeinkommen liegt bei 175’000 Franken. Damit könnten sie sich ein Haus oder eine Wohnung für rund eine Million Franken zulegen. Doch selbst das ist im Grossraum Zürich bei guter Lage ein schwieriges Unterfangen.

In der Stadt liegt der Medianpreis von inserierten Wohnungen bei 1,98 Millionen Franken, für Einfamilienhäuser werden gar 2,6 Millionen Franken verlangt. Und selbst in für günstiges Wohnen bekannten Gegenden wie Dübendorf, Urdorf oder Opfikon übersteigen die Preise die Millionenhürde. Finanzierbares Wohneigentum, das nicht völlig fernab der Zivilisation liegt, ist kaum zu finden. Ist der Traum vom Eigenheim folglich ein utopischer?

Familien müssen sich ausserhalb der Kantonsgrenzen umsehen

Die NZZ ging dieser Frage gemeinsam mit dem Immobilien-Beratungsunternehmen Wüest Partner (WP) nach: Angeschaut wurden Einfamilienhäuser mit 5 bis 5,5 Zimmern und Wohnungen mit circa 120 Quadratmetern, von denen man mit dem öffentlichen Verkehr innert 45 Minuten an den Zürcher Hauptbahnhof gelangt.

Innerhalb der Kantonsgrenzen zeichnet sich für Interessenten eines Einfamilienhauses ein ernüchterndes Bild. Nur in den Gemeinden Fischenthal, Flaach und Rheinau kostet mehr als die Hälfte weniger als eine Million Franken. Allesamt liegen an der Kantonsgrenze und die Reise an den Hauptbahnhof Zürich dauert länger als 45 Minuten. Verfechter des Pendelns müssten sich daher im Aargau oder Solothurn umsehen. Dort fänden sich Einfamilienhäuser, die beide Kriterien erfüllen würden. Am günstigen seien die Einfamilienhäuser in Koblenz, von wo aus der Hauptbahnhof innert 27 Minuten zu erreichen ist.

Sinnbildlich für die steigenden Immobilienpreise im Grossraum Zürich steht Rupperswil AG: Vor vier Jahren lagen dort die mittleren Einfamilienhauspreise bei 671’000 Franken, mittlerweile sind sie um 64 Prozent auf rund 1,1 Millionen Franken angestiegen.

Wohnungen finden sich auch innerhalb der Kantonsgrenzen

Wohnungen sind hingegen deutlich leichter zu finden. 32 von 160 Zürcher Gemeinden weisen ein mittleres Preisniveau von unter einer Million auf und sind zugleich gut an den Zürcher Hauptbahnhof angeschlossen. Am günstigsten sind die beiden westlich von Bülach liegenden Orte Stadel bei Niederglatt und Bachs. Der Medianpreis für Wohnungen liegt bei rund 730’000 Franken. Bachs ist jedoch sehr klein, weshalb kaum Angebote auf dem Markt sind. Dies gelte für die meisten Gemeinden, in denen die Preise für Wohnungen finanzierbar sind.

Auch für Wohnungen gilt: Ausserhalb der Kantonsgrenzen ist das Angebot lukrativer. In Schaffhausen sind 98 Wohnungen ausgeschrieben, der Medianpreis liegt bei 758’000 Franken. Auch in Wohlen, Baden oder Aarau sind mehr als 60 Eigentumswohnungen pro Quartal ausgeschrieben und auch dort liegt der Medianpreis unter der Millionengrenze.