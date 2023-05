Ist der Unterwasser-Wasserfall zu schön, um wahr zu sein? 

1 / 8 Schein oder Sein? imago images/Cavan Images Diese Frage dürften sich beim Anblick des Unterwasser-Wasserfalls vor Mauritius wohl schon viele Menschen gefragt haben. Google Earth Pro Auffällig ist: Ganz egal, ob man sich aus der Luft aufgenommene Fotos … Flickr.com/Pietro Lambert/CC BY-NC-ND 2.0

Darum gehts Auf Satellitenaufnahmen von Mauritius gibt es ein einzigartiges Phänomen zu entdecken.

Denn an der südwestlichen Spitze der Insel – direkt vor dem Berg Le Morne Brabant – scheint es inmitten des Indischen Ozeans einen Wasserfall zu geben.

Doch der Schein trügt.

Das Naturphänomen ist zwar echt, doch es ist kein Wasser, das im Indischen Ozean in die Tiefe stürzt, sondern Sand.

Auch wer noch nicht Mauritius bereist hat, könnte ihn kennen: den Unterwasser-Wasserfall vor der Küste des Ortes Le Morne im Süden des Inselstaats. Er ist auf vielen Fotos verewigt (siehe Bildstrecke). Bekannt dürfte der Anblick auch jenen sein, die die Welt mittels der verschiedenen Online-Kartendienste erkunden. Denn: Zu übersehen ist das Naturphänomen mitten im Indischen Ozean nicht. Zudem ist es eindeutig angeschrieben.

Schein oder Sein?

Doch findet sich im Süden von Mauritius wirklich das, was Bilder, Karten und Zuschreibungen versprechen? Die Antwort auf die Frage ist ein klares Jein. Denn wer sich den Koordinaten des Unterwasser-Wasserfalls aus der Luft nähert, wird tatsächlich das sehen, was er von den Abbildungen kennt. Allerdings handelt es sich bei dem, was man sieht, nicht um einen unter Wasser liegenden Wasserfall.

Optische Täuschung

Denn auch wenn es so scheint: Es ist kein Wasser, was vor der Küste von Le Morne in die Tiefe stürzt, sondern Sand. Aufgrund der extrem starken Meeresströmung wird dieser von der Südwestküste von Mauritius abgetragen und in tiefer liegende Regionen des Ozeans gespült. Dadurch entsteht der Eindruck eines Unterwasser-Wasserfalls. Der Unterwasser-Wasserfall ist in Wahrheit also eine optische Täuschung.

