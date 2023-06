Was der Wagner-Aufstand für die Ukraine bedeutet

In Russland hat sich der Konflikt zwischen der Führung in Moskau und der Söldnertruppe Wagner zu einem beispiellosen Machtkampf entwickelt.

Wohl nur noch eine Frage der Zeit

Wenn zwei streiten, lacht bekannterweise ein Dritter: die Ukraine. «Der Aufstand dürfte massive Auswirkungen auf den Konflikt in der Ukraine haben», schreibt «Der Spiegel» in einem Bezahlartikel. Es sei wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis die Ukraine das Chaos bei den russischen Streitkräften nützt und grössere Angriffe einleitet.

Direkte Auswirkungen auf Russlands Logistik

Was also im russischen Rostow und Woronesch geschieht, hat direkte Auswirkungen auf die Logistik und die Versorgung der russischen Truppen in der Ukraine. Sollten sich Kremlstreitkräfte und die anrückenden Wagner-Kämpfer – 25’000 sollen es sein – tatsächlich anhaltende Gefechte liefern, wird das den Ukrainern gemäss «Spiegel» eine Gelegenheit für «bisher kaum vorstellbare militärische Gewinne» bieten. «Die derzeit vorherrschende Instabilitöt in Russland kommt der Urkaine definitiv zugute», ist auch Politologin und Sicherheitsexpertin Jessica Berlin überzeugt.