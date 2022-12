Flightradar24 zeigt Flugroute des Weihnachtsmanns

Der Samichlaus ist nicht der Weihnachtsmann

Der Weihnachtsmann ist eine Symbolfigur, die ihren Ursprung in der christlichen Kultur des Abendlandes hat und den Kindern der Legende nach in den späten Abend- und Nachtstunden des Heiligen Abends Spielzeug und Süssigkeiten, oder eine Rute oder gar nichts bringt, je nachdem, ob sie «böse oder brav» gewesen waren. In der Legende schafft er dies mit Hilfe von Weihnachtselfen, die das Spielzeug in seiner Werkstatt herstellen, die sich am Nordpol befinden soll – und eben den fliegenden Rentieren, die seinen Schlitten durch die Luft ziehen.