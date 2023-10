«Sommerhaus der Stars»: Bushido bald im Trash-TV zu sehen?

Er würde sogar in so einer Sendung auftreten.

Der deutsche Rapper Bushido verriet in einem Interview an einem Auftritt, dass er Fan von Trash-TV-Sendungen sei.

Hat er das gerade wirklich gesagt? In einem Interview mit dem Radiosender Kiss FM verriet Rapper Bushido (45), dass er ins «Sommerhaus der Stars» will. Bushido bezeichnet sich als den «allergrössten Fan» des Trash-Formats, in dem bekannte Liebespaare wochenlang im selben Haus wohnen und sich dabei filmen lassen. «Ich liebe das, ich will ja selbst da rein.» Auf die Frage, ob er die aktuelle achte Staffel (immer dienstags ab 20.15 Uhr bei RTL) mitverfolge, antwortete der 45-Jährige: «Natürlich!»