Die Schweiz stimmt am 7. März über die Verhüllungsinitiative ab. Gemäss der Initiative soll in Zukunft niemand mehr in der Öffentlichkeit sein Gesicht verhüllen dürfen. Davon betroffen wären mitunter Frauen, die entweder einen Niqab oder eine Burka tragen. Dies werde sich negativ auf den Tourismus in der Schweiz ausüben, ist das Tourismuskomitee «Nein zum Burkaverbot» überzeugt. Denn speziell die arabischen Gäste aus den Golfstaaten wären davon betroffen. Gäste, die man nicht vergraulen möchte.