Feministin verteidigt Debatte um gendergerechte Sprache

Die Debatte zur gendergerechten Sprache ist für viele Menschen nicht wichtig , wie eine Umfrage von 20 Minuten und Tamedia in Zusammenarbeit mit Leewas zeigt. Gleichzeitig verwendet aber nur ein Viertel der Befragten beim Schreiben und Sprechen das generische Maskulinum, nennt also konsequent nur die männliche Form. «Das zeigt, dass die Mehrheit der Menschen in ihrem privaten Gebrauch sich sehr wohl mit gendergerechter Sprache auseinandersetzt», sagt Alessandra Widmer, Co-Geschäftsleiterin der Lesbenorganisation (LOS) und Feministin.

«Uns an etwas Neues zu gewöhnen, ist immer schwierig»

Dass einige sich über die grosse Aufmerksamkeit, die die gendergerechte Sprache in den letzten Jahren erhalten hat, aufregen, hat für die Feministin mehrere Gründe. Einerseits habe Sprache sehr viel mit uns selbst zu tun: «Wenn in unsere Sprache eingegriffen wird und wir uns an etwas Neues gewöhnen müssen, ist das immer schwierig. Das ist auch bei anderen Themen so, aber Sprache hat viel mit Identität zu tun. Deshalb fallen die Reaktionen hier oft emotionaler aus.»