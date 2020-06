vor 29min

SMI über 10’000

Ist die Krise an der Börse schon vorbei?

Die Börsen erholen sich vom Schock im März: Der SMI ist erstmals wieder auf über 10’000 Punkte gestiegen. Warum ging es so schnell?

von Raphael Knecht

Am Mittwoch knackte der Schweizer Leitindex SMI an der Börse die 10’000er-Marke – nachdem er Mitte März auf einen Tiefstand von knapp unter 8000 Punkten gefallen war. Wie konnte sich die Börse so schnell erholen, und drohen weitere Rückschläge? Das sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Warum steigen die Kurse so krass?

Einerseits machen die geldpolitischen Massnahmen den Anlegern Hoffnung, sagt Matthias Geissbühler, Chief Investment Officer bei Raiffeisen Schweiz: «Die Notenbanken pumpen Billionen ins System.» Andererseits gibt es die Unterstützungsprogramme der einzelnen Staaten. So hat etwa Deutschland am Mittwoch ein weiteres, 130 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket angekündigt. «Anleger hoffen, dass diese Hilfe die Wirtschaft stimulieren kann und zu einer Erholung führt», so Geissbühler.

Dazu kommt laut Christoph Sax, Chefökonom der Migros-Bank, dass Anleger erleichtert sind, dass man den Lockdown aufheben kann, ohne dass sich bereits eine zweite Welle andeutet: «Man erwartet, dass die Krise nur einen kurzfristigen Konjunktureinbruch verursacht.» Und schliesslich führten die tiefen Zinsen und die Korrektur an den Aktienmärkten dazu, dass viele Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg wahrgenommen haben – das treibt die Kurse wiederum in die Höhe.

Wirtschaft bricht ein Die Schweizer Wirtschaft hat schon im ersten Quartal 2020 stark unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten. Es ist in einigen Branchen von Rückgängen «historischen Ausmasses» die Rede. Konkret ging das Bruttoinlandprodukt (BIP) zwischen Januar und März gegenüber dem Vorquartal um 2,6 Prozent zurück, nachdem es in den drei Monaten zuvor noch um 0,3 Prozent gestiegen war. Gegenüber dem Vorjahresquartal betrug das Minus 1,3 Prozent nach +1,6 Prozent im Schlussquartal 2019. Wegen der Pandemie und der Eindämmungsmassnahmen sei die Wirtschaftsaktivität im März stark eingeschränkt gewesen, schreibt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) zu den Zahlen. Zudem habe der internationale Konjunktureinbruch die Exportwirtschaft gebremst.

Erholt sich die Realwirtschaft gleich schnell?

Nein, die Diskrepanz zwischen der Realwirtschaft und der Börse nimmt zu, sagt Geissbühler. An den Märkten herrscht gute Stimmung, während es vielen Unternehmen immer noch sehr schlecht geht. «Die Gegenbewegung an der Börse ist zu stark ausgefallen», erklärt der Raiffeisen-Banker. Im Gegensatz zu den Anlegern gehen die Bankenexperten nicht von einer raschen Erholung der Wirtschaft aus.

Was steht der Erholung der Realwirtschaft im Weg?

Vor allem der Arbeitsmarkt leidet derzeit. Insbesondere in den USA, aber auch in der Schweiz steigen die Arbeitslosenzahlen – und es dürfte laut Geissbühler so weitergehen. Diese Arbeitslosigkeit und auch die Lohnkürzungen wegen Kurzarbeit führen dazu, dass weniger konsumiert wird. «Konsum ist der grösste Wachstumstreiber», so Geissbühler. Mit sinkendem Konsum sei es für die Wirtschaft entsprechend schwierig, sich zu erholen.

Werden die Aktienkurse bald wieder purzeln?

Damit rechnen die Experten. Denn nächsten Monat werden die ersten Firmen ihre von der Krise geschmälerten Halbjahreszahlen präsentieren. Das werde eine Ernüchterung bringen, sagt Geissbühler: «Es könnte locker 5 bis 10 Prozent nach unten gehen.» Es sei somit plausibel, dass der SMI von über 10’000 Punkten in den nächsten Wochen und Monaten wieder auf 9200 bis 9500 Punkte fallen wird.

30 Prozent über dem Jahrestief Der Leitindex SMI hat am Mittwochmorgen die Marke von 10'000 Punkten wieder übersprungen, die er Anfang März preisgegeben hatte. Damit steht er um gut 30 Prozent über seinem Jahrestief, auf das er Mitte März mitten in der Corona-Krise abgesackt war. Der Schweizer Leitindex notiert kurz nach Börseneröffnung bei 10'051 Punkten und damit um 1,0 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag. Auch die weiteren wichtigen europäischen Handelsplätze starten mit deutlichen Gewinnen in den neuen Handelstag, nachdem am Vorabend bereits der US-Aktienmarkt und die asiatischen Börsen zugelegt hatten. Der SMI schloss am Mittwoch mit 10’183 Punkten ab. Am Donnerstag eröffnete er mit rund 10’152 Punkten zwar leicht tiefer, konnte sich aber weiterhin klar über der 10’000er-Marke halten.

Kommt es nochmals so schlimm wie im März?

Nein, ist Sax von der Migros Bank überzeugt. Denn das Vertrauen der Anleger sei nun dank den staatlichen Hilfspaketen wesentlich stärker als im März. Die Kurserholung werde zudem massgeblich durch die Notenbanken gestützt.

Auch Geissbühler glaubt nicht, dass der SMI nochmal auf 8000 Punkte absacken wird: «Die Tiefststände der Pandemie haben wir hinter uns.» Vor allem weil die Wirtschaft so viel Unterstützung von den Notenbanken erhält, sei nicht mit einem weiteren Jahrestief zu rechnen. Im schlimmsten Fall sei es aber denkbar, dass der SMI in den kommenden Wochen erneut bei circa 9000 Punkten notiert.

Hat die Börse keine Angst vor einer zweiten Welle?