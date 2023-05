Ist die «Letzte Generation» eine kriminelle Vereinigung?

Rund 170 Beamte durchsuchten am 24. Mai 2023 zahlreiche Wohnungen und Geschäftsräume der Mitglieder der «Letzten Generation» in sieben Bundesländern.

Der Konflikt um die «Letzte Generation» verschärft sich zusehends: Die deutsche Justiz wirft der Klimaschutzgruppe die Bildung einer kriminellen Vereinigung vor und liess am Mittwochmorgen bundesweit Wohnungen von Aktivistinnen und Aktivisten durchsuchen. Die Gruppe zeigte sich von der Razzia «hart getroffen», auch in der Politik stiessen die Durchsuchungen auf ein geteiltes Echo. Vor allem steht die Frage im Raum: Ist die «Letzte Generation» tatsächlich eine «kriminelle Vereinigung»?

Wann handelt es sich bei einer Organisation um eine sogenannte kriminelle Vereinigung?

Inwiefern erfüllt die «Letzte Generation» diese Bedingungen?

Da es gegen die Klimaaktivisten in der Vergangenheit Verurteilungen wegen Nötigung im Strassenverkehr, Sachbeschädigung oder Störung öffentlicher Betriebe gab, «ist das ebenfalls gegeben», so Papenfuss.

Hat die Generalstaatsanwaltschaft München also richtig gehandelt?

Laut Papenfuss sind diese in Gefahr, wenn grundlegende Rechtsgüter wie Leib, Leben oder die sexuelle Selbstbestimmung gefährdet wären. Zwar ärgere sich die Bevölkerung, wenn es Strassenblockaden gibt, «das ist aber alles noch so weit weg von einer Bedrohung des inneren Friedens in der Gesellschaft, die ein Ausmass annimmt, dass die Bejahung des §129 StGB aus meiner Sicht irgendwie zu rechtfertigen wäre», zitiert MDR die Expertin.

Wie gingen die Ermittler bei der Razzia vor?

Laut der Sprecherin der «Letzten Generation», Carla Hinrichs, seien die Beamten bei der Durchsuchung ihrer Wohnung brutal vorgegangen. 25 Ermittler und Ermittlerinnen brachen laut Hinrichs ihre Tür auf und stürmten «mit gezogener Waffe» in ihr Zimmer, in welchem sie noch im Bett gelegen habe. Hinrichs zählt zu den drei Hauptbeschuldigten der Generalstaatsanwaltschaft München.



Aimée van Baalen, Sprecherin der «Letzten Generation», sagt gegenüber dem Nachrichtenmagazin «Stern», dass «die Durchsuchungen uns Angst machen». Die Ereignisse hätten jedoch keine direkten Auswirkungen auf die geplanten Protestmärsche in mehreren deutschen Grossstädten. Man müsse «jetzt erst recht» in den zivilen Widerstand gehen, so die Sprecherin.