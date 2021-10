Impfoffensive – Ist die Pandemie in der Schweiz an Weihnachten vorbei?

«Wir waren noch nie so nahe am Ende der Pandemie wie jetzt», sagt Daniel Speiser.

Aktuell sind rund 57 Prozent der Gesamtbevölkerung in der Schweiz geimpft. Mit einer Impfoffensive für 150 Millionen Franken will der Bundesrat den harten Kern der Ungeimpften aufweichen. Unter anderem sollen 1700 Beratungspersonen etwa in Form von Hausbesuchen mit noch nicht Geimpften das Gespräch suchen.