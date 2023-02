Michigan: Mason (6) bestellte Essen für 1000 Dollar

Am letzten Samstagabend brachte Keith Stonehouse in Chesterfield Township (Michigan) seinen Sohn Mason ins Bett. Davor durfte der Sechsjährige noch mit dem Handy des Familienvaters spielen, wie er auf seinem Instagram-Profil schreibt. «Nun, das hat mich 322 Dollar gekostet», schreibt Stonehouse im Beitrag. Mason hatte über die Lieferdienst-App «Grubhub» gleich bei mehreren Lieferdiensten überall in der Stadt eine Essensbestellung aufgegeben.